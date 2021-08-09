وحسم الإيطالي المواجهة بعد مرور نحو 3 ساعات أمام الأميركي، المصنف 107 عالمياً، بمجموعتين مقابل واحدة تفاصيلها 7-5 و4-6 و7-5.

في التاسعة عشرة من عمره، أصبح المصنف 24 عالمياً، أصغر فائز في بطولة ATP 500 منذ إنشاء الفئة في عام 2009، متفوقاً على الألماني ألكسندر زفيريف، الخامس عالمياً، والذي نجح في الحصول على لقب واشنطن في عام 2017 وهو في عمر الـ20 عاماً.

وقبل ثمانية أيام من عيد ميلاده العشرين، سجل سينير اسمه ضمن لائحة اللاعبين اليافعين الفائزين بلقب دورة واشنطن على غرار الأميركي آندي روديك، 18 عامًا في عام 2001 والأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو، 19 عامًا في عام 2008.