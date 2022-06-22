سيرينا ويليامس: "اللعب مع أنس جابر ممتع جداً" من قبل beIN SPORTS June 22, 2022 19:17 1:08 دقيقة قالت اللاعبة الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامس إن اللعب بجانب التونسية أنس جابر ممتع جداً، موضحة أنها اختارت النجمة العربية لمرافقتها في البطولة لأنها تلعبُ بشكل جيد. مقابلات سيرينا ويليامس أنس جابر -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة بايرن ميونيخ يقدّم ساديو ماني 0:33 دقيقة ميدفيديف يبلغ ربع نهائي بطولة مايوركا 2:59 دقيقة عبد الله الملا: "نسعى لإعادة الثقافة البدنية" 0:48 دقيقة الروماني بوبوفيتشي يحقق ذهبيته الثانية 0:48 دقيقة تسيتسيباس إلى ربع نهائي بطولة مايوركا 1:08 دقيقة سيرينا ويليامس: "اللعب مع أنس جابر ممتع جداً" 0:23 دقيقة دورم ينتقل إلى كايزرسلاوترن 0:30 دقيقة تقارير - مخيتاريان يقترب من إنتر 0:29 دقيقة بيع 1.2 مليون تذكرة لمباريات مونديال قطر 0:57 دقيقة استقبال شعبي حافل للفرنسي بوغبا في كوناكري