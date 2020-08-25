وعانت وليامس المصنفة ثالثة للتفوق على الهولندية ارانتشا روس 7-6 (8/6)، 3-6 و7-6 (7/صفر).

وضربت وليامس حاملة لقب 23 بطولة كبرى والتي تحتل المركز التاسع في التصنيف العالمي، 14 إرسالا ساحقا ساهمت في فوزها بعد ساعتين و48 دقيقة.

وقالت وليامس (38 عاما) "أحاول أن أتذكر متى لعبت آخر مرة مباراة استمرت ثلاث ساعات ...كانت صعبة وبدنية جدا".

وأنقذت وليامس نقطة لحسم المجموعة الأولى في شوط كسر التعادل قبل أن تحسمها لصالحها محققة فوزها الثاني على منافستها في ثاني لقاء بينهما فقط، بعد ويمبلدون 2018.

وتلعب حاملة لقب سينسيناتي عامي 2014 و2015 مع اليونانية ماريا ساكاري التي تفوقت على الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا 6-4 و7-6.

ومع غياب العديد من لاعبات الصف الأول بسبب مخاوف "كوفيد-19" والخروج المبكر لكل من مواطنتها صوفيا كينن المصنفة رابعة عالميا والتشيكية كارولينا بليشكوفا الثالثة عالميا، باتت وليامس أعلى المصنفات في الدورة.

وعلى غرار سيرينا، عانت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة رابعة للتغلب على التشيكية كارولينا موتشوفا 6-7 (5-7) و6-4 و6-2، ضاربة موعدا مع الأوكرانية الشابة دايانا ياستريمسكا.

وأقصت التشيكية ماري بوزكوفا مواطنتها بترا كفيتوفا المصنفة 12 عالميا وحاملة لقب ويمبلدون عامي 2011 و2014 بفوزها المفاجئ 2-6، 7-5 و6-2 في ساعتين و25 دقيقة.

وحققت التونسية أنس جابر نتيجة مميزة بفوزها على الأميركية ماديسون كيز حاملة اللقب والمصنفة سابعة 6-4 و6-1.

وتلتقي جابر في الدور المقبل الأميركية الأخرى كريستينا ماكهايل المتأهلة من التصفيات.