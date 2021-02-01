ويليامس الخامسة في البطولة تمكنت من تحقيق الفوز بالمجموعة الأولى بواقع ستة أشواط لواحد، وواصلت الأمريكية إحكامَ سيطرتِها على المباراة لتفوزَ بالمجموعة الثانية بستة أشواط لأربعة وستلاقي ويليامس في الدور المقبل البلغارية تزفيتانا بيرونكوفا.