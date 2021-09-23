سكاري إلى ربع نهائي بطولة أوستارافا من قبل beIN SPORTS September 23, 2021 20:45 0:31 دقيقة عبرت اليونانية ماريا سكاري، المصنفة 12 عالمياً، إلى ربع نهائي بطولة أوستارافا المفتوحة للتنس بعد تغلبها على اللاتفية يلينا أوستابنكو بمجموعتين دون رد. تقارير إخبارية يلينا أوستابنكو ماريا سكاري -آخر الفيديوهات 3:13 دقيقة برشلونة يواصل عروضه المخيّبة 0:52 دقيقة سوسييداد يحقق فوزاً هاماً على غرناطة 0:31 دقيقة غويوفتشيك يبلغ ربع نهائي بطولة ميتز 0:46 دقيقة التعادل يحسم مباراة طرابزون سبور أمام قونيا سبور 0:31 دقيقة سكاري إلى ربع نهائي بطولة أوستارافا 1:32 دقيقة الأرجنتين تواصل حملة الدفاع عن لقبها بنجاح 0:43 دقيقة الريان يقدم خاميس إلى الجماهير بطريقة رائعة 22:11 دقيقة مراسم تقديم خاميس رودريغيس نجم الريان الجديد 0:43 دقيقة برشلونة يسعى إلى استعادة نغمة الانتصارات 3:14 دقيقة في مثل هذا اليوم...بداية مشوار النجم ديفيد بيكهام