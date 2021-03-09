سيفيتولينا المُصنّفةُ الخامسة عالمياً والأولى في البطولةِ تَقدّمت في المجموعة الأولى بستة أشواط لاثنين، لكنَها تراجعت في المجموعة الثانية لتخسِرَها بأربعة أشواط لستة، قبل أن تَؤُول مَجموعةُ الحسْم لكوزنتسوفا بستة أشواط لواحد.

من جهتها، تأهلت التشيكية كارولينا بليشكوفا إلى الدور الثالث من بطولة دبي المفتوحة للتنس بعد فوزها على اللاتيفية أنستاسيا سافستوفا بمجموعتين لواحدة.

بليشكوفا فازت في المجموعة الأولى بستة أشواط لثلاثة لكن سافستوفا نَجحت في الفوز بالمجموعة الثانية بسبعة أشواط لستة قبل أن تَعُود بليشكوفا بقوة في الثالثة وتفوز بها بستة أشواط لاثنين وتعبر إلى الدور المقبل.