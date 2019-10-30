ضمن منافسات المجموعة البنفسجية، دخلت اللاعبتان المواجهة وفي حوزة كل منهما انتصار من الجولة الأولى بعد فوز هاليب المتوّجة هذا العام بلقب بطولة ويمبلدون الإنكليزية على الكندية بيانكا أندرييسكو حاملة لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، وسفيتولينا على التشيكية كارولينا بليشكوفا.

وهذا الفوز الخامس للأوكرانية المصنفة ثامنة على هاليب المصنفة خامسة في تاسع مواجهة جمعتهما، علماً أن الأخيرة فازت على سفيتولينا في المباراتين اللتين جمعتهما هذا العام.

وبدأت الأوكرانية المباراة بقوة كاسرة ارسال منافستها في الشوط الثاني لتتقدم 2-صفر، قبل أن ترد هاليب (28 عاماً) حاملة لقب رولان غاروس 2018 التحية في الخامس ويبقى التعادل سيد الموقف في الأشواط العشرة الأولى.

إلا أن سفيتولينا (25 عاماً) كانت حاسمة في الشوط الأخير حين كسرت ارسال الرومانية لتحسم المجموعة لصالحها 7-5.

وكانت بداية سيناريو المجموعة الثانية مشابهة للأولى بعد أن تعادلت اللاعبتان 3-3، قبل أن تنتفض سفيتولينا وتفوز بثلاثة أشواط متتالية مستفيدة من أخطاء هاليب المباشرة لتحسمها 6-3 في مباراة استغرقت ساعة و39 دقيقة.

وقالت سفيتولينا "كانت مباراة بدنية وتحتم علينا أن نلحق بالكثير من الكرات. لعبت بصلابة ودفاعي كان جيداً وأنا سعيدة بذلك".

وتابعت "توقعت خوض مباريات صعبة هنا ويجب أن أكون بكامل تركيزي وآمل أن أحافظ عل ذلك لما تبقى من مواجهات".