ودخلت بارتي (25 عامًا) إلى المباراة وهي المرشحة للفوز باللقب إلا أن سابالينكا كانت الأفضل في المباراة.

وقالت سابالينكا بعد الفوز "صراحة بعد نهائي شتوتغارت، كنت مصابة، لم أقوَ على الحركة وأردت أن أنسحب".

وتابعت صاحبة الـ23 عامًا "ولكن عملية التعافي كانت جيدة، شعرت بالتحسن بعد أربعة أيام والآن أنا البطلة. الأسبوع كان رائعًا".

بعد خسارتها المجموعة الثانية 6-صفر في شتوتغارت، ردت البيلاروسية بالمثل في الأولى اليوم بأداء خارق.

وتفاجأت بارتي بضربات سابالينكا القوية من خلف الخط الخلفي، وكسرت الأخيرة ارسالها في ثلاث مناسبات وخسرت أربع نقاط فقط على ارسالها في المجموعة الأولى.

استعادت بارتي رباطة جأشها في الثانية كاسرة ارسال منافستها في الشوط الافتتاحي، قبل أن ترد الأخيرة في الرابع. الا أن الأسترالية ردت في التالي والأخير لتحسمها لصالحها.

وحافظت كل لاعبة على شوط ارسالها في المجموعة الحاسمة وسط اشتداد الاعصاب قبل أن تكسر البيلاروسية في الوقت الحساس في الشوط التاسع حيث لم تمنح بارتي أي نقطة على ارسالها لتحسمه في العاشر 40-صفر أيَضًا والمجموعة 6-4.





