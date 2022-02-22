وتفوّق حامل الذهبية الأولمبية والمصنف الثالث عالمياً على الأميركي جنسون بروكسبي 3-6 و7-6 (12-10) و6-2، في مباراة انتهت الساعة 4:54 دقيقة فجراً بتوقيت أكابولكو (10:54 ت غ).

ودامت المباراة ضمن الدور الأول من إحدى دورات الـ500 ثلاث ساعات و19 دقيقة، وهي ثالث مباراة الإثنين تزيد عن ثلاث ساعات.

وكان الرقم السابق في مباراة الأسترالي ليتون هويت والقبرصي ماركوس بغداتيس، ضمن بطولة استراليا المفتوحة 2008 وانتهت الساعة 4:34 فجراً.

وكانت مباراة زفيريف وبروكسبي قائمة عندما انتهت مباراة في فئة الزوجي بدورة دبي، المتقدمة 10 ساعات عن أكابولكو.

ويلتقي زفيريف في دور الـ16 مواطنه بيتر غويوفتشيك الفائز على الأميركي براندون ناكاشيما 6-4 و6-4.