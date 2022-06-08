وتعرّض زفيريف لالتواء في كاحله لدى محاولة تصديه لإحدى كرات الإسباني رافاييل نادال وراح يصرخ من الألم قبل تدخّل الطبيب المسعف وخرج من أرضية الملعب على كرسي متحرك، ليعود على عكازين ويعلن انسحابه رسميًا من المباراة المثيرة التي كانت تشير إلى تقدّم نادال بمجموعة أولى 7-6 (10-8) و6-6 في الثانية.

وقال الألماني في منشور عبر حسابه على إنستغرام مساء الثلاثاء مرفقًا بصورة من سرير المستشفى "لدينا جميعًا رحلتنا الخاصة في الحياة. هذا جزء من رحلتي. الأسبوع المقبل سأرتقي إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي هو الأعلى في مسيرتي ولكن هذا الصباح كان عليّ أن أخضع لجراحة".

وتابع ابن الـ25 عامًا "بعد المزيد من الفحوصات في ألمانيا، تلقينا تأكيدًا بأن الأربطة الجانبية الثلاثة في كاحلي الأيمن قد تمزقت".

وأضاف "من أجل العودة إلى المنافسات في أسرع وقت، من أجل ضمان أن تتعافى الأربطة جميعها بشكل سليم ومن أجل استعادة الثبات في كاحلي، الجراحة كانت الخيار الأفضل".

ولم يكشف الألماني عن موعد عودته إلى المنافسات ولكن يبدو أنه سيغيب عن ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، التي تنطلق في 27 الشهر الحالي، علمًا أن فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى للموسم، التي حل وصيفًا فيها عام 2020 تبدأ في 29 آب/أغسطس.

ولا يزال الألماني يبحث عن لقب كبير أول رغم تتويجه بخمسة في دورات الماسترز واثنين في البطولة الختامية.

وأضاف في المنشور "إعادة التأهيل تبدأ الآن وسأقوم بكل ما في وسعي للعودة أقوى من قبل".