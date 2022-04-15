زفيريف يتجاوز سينر ويبلغ نصف النهائي من قبل beIN SPORTS April 15, 2022 22:18 0:33 دقيقة بلغ الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الثالث عالمياً، نصف نهائي بطولة مونتي كارلو ماسترز للتنس بعد أن قلب تأخره بمجموعة أمام الإيطالي يانيك سينر إلى فوز بمجموعتين لواحدة. تقارير إخبارية ألكسندر زفيريف بطولة مونتي كارلو الدولية لكرة المضرب -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة زفيريف يتجاوز سينر ويبلغ نصف النهائي 0:33 دقيقة ديميتروف يبلغ المربع الذهبي 0:32 دقيقة شاختار يستعد لمواجهة فنربهتشة ودياً 0:52 دقيقة بن رحمة يتحدّث عن عدم وصول الجزائر إلى المونديال 1:16 دقيقة ديدييه دروغبا في لقاء خاص مع beIN SPORTS 2:01 دقيقة التعادل الإيجابي يحسم مباراة الشارقة والريان 5:24 دقيقة السد يحقق فوزاً ثميناً أمام الوحدات 2:47 دقيقة جويل إمبيد يحصد جائزة أفضل مسجل في الدوري المنتظم 0:29 دقيقة فوكينا يبلغ نصف نهائي بطولة مونتي كارلو 1:21 دقيقة أرتيتا سعيد بتألق أوباميانغ مع برشلونة