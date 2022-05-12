ويلتقي الألماني في الدور المقبل الكرواتي مارين تشيليتش أو التشيلي كريستيان غارين في الدور المقبل.

وتمكن اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الخامس عالمياً، من الفوز على الروسي كاران خاشانوف، المصنف 24، بمجموعتين لواحدة 4-6 و6-صفر و6-3 في ساعة و53 دقيقة.

