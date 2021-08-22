وحسم الألماني المباراة أمام روبليف السابع عالميًا بنتيجة 6-2، 6-3.

وقال زفيريف بعد الفوز "قبل أسبوعين لم أكن لأقول أن هذه من أفضل الدورات بالنسبة لي، ولكن الآن أصبحت حتمًا من الدورات المفضلة وآمل أن تبقى كذلك في السنوات الـ10-15 المقبلة".

وأضاف الألماني "نعرف بعضنا منذ سن الـ11. أنت تبتسم الآن ولكن أعرف ما تشعر به، ولكن أنا متأكد أن الالقاب ستأتي، ليس فقط الماسترز ولكن غراند سلام أيضًا. أنت من أقرب، إن لم تكن أقرب الأصدقاء إلى ضمن منافسات رابطة المحترفين".

وقدم زفيريف انطلاقة قوية للمباراة كاسرًا إرسال منافسه في الشوطين الافتتاحي والثالث قبل أن يمضي ويحسم المجموعة الأولى 6-2.

جدد ذلك في الشوطين الأول والرابع من الثانية قبل أن يتقدم 5-2 وتكون الفرصة سانحة لحسم اللقب عند شوط إرساله. إلا أنه خسر في أول فرصة كسر حصل عليها الروسي في المباراة. لكن الانتظار لم يدم طويلاً كونه رد التحية في الشوط التاسع حاسمًا المجموعة 6-3.

ورغم أن روبليف حقق ضربات رابحة أكثر من الألماني (18 مقابل 16)، إلا أنه ارتكب 19 خطأ مباشرًا مقابل 6 فقط لزفيريف.