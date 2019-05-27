بلغ الإسباني رافايل نادل المصنف ثانيا وحامل اللقب دون عناء الدور الثاني من بطولة رولان غاروس الفرنسية لكرة المضرب، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه الإثنين على الألماني يانيك هانفمان 6-2 و6-1 و6-3.

واحتاج نادال، الباحث عن تعزيز رقمه القياسي في البطولة الفرنسية والتتويج على ملاعب رولان غاروس الترابية للمرة الثانية عشرة في مسيرته، الى نحو عشر دقائق للتمكن من الفوز بالشوط الأول للمجموعة الأولى على إرساله، ما أوحى بأن الألماني الصاعد من التصفيات سيتمكن من الصمود في مواجهة "الماتادور" الإسباني.

لكن الأمور سارت لصالح نادال بسهولة في المراحل المتبقية من المباراة، وتمكن من حسمها لصالحه في أقل من ساعتين.

ويلتقي نادال في الدور الثاني مع الفائز في مواجهة الألماني يانيك مادن والبلجيكي كيمر كوبيانس، وكلاهما صاعدان أيضا من التصفيات.

وقال نادال (32 عاما) المتوج بـ17 لقبا في البطولات الكبرى "من المذهل دائما اللعب هنا"، مشيرا الى أن ملعب فيليب شاترييه الرئيسي بحلته الجديدة "جميل جدا (...) هو مكان يحظى بأهمية في مسيرتي".