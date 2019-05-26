تأهلت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة ثانية عالميا الى الدور الثاني من بطولة رولان غاروس الفرنسية لكرة المضرب، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بفوزها الأحد على الأميركية ماديسون برينغل 6-2 و6-3.

وتفوقت بليسكوفا (27 عاما) بسهولة على الأميركية المصنفة 99 في العالم في ساعة تماما، وقالت بعد المباراة "أعتقد بأن مستواي تحسن من مباراة إلى أخرى في دورة روما (اختتمت الأسبوع الماضي)، وآمل في أن أتمكن من الاستمرار بالأداء ذاته هنا".

وكانت بليسكوفا توجت بطلة في روما الأسبوع الماضي بفوزها في النهائي على البريطانية جوهانا كونتا 6-3 و6-4.

وتلتقي بليسكوفا في الدور المقبل مع السلوفاكية كريستينا كوسوفا الصاعدة من التصفيات والتي أقصت بطلة رولان غاروس 2009 الروسية المخضرمة سفتلانا كوزنتسوفا 6-4 و6-2.

وكانت أفضل نتيجة للتشيكية بليسكوفا حتى الآن على ملاعب رولان غاروس بلوغ نصف النهائي عام 2017 حيث خرجت على يد الرومانية سيمونا هاليب بثلاث مجموعات 4-6 و6-3 و3-6.

ستيفنز توصل المشوار

من جانبها، بلغت الأميركية سلون ستيفنز المصنفة سابعة ووصيفة بطلة العام الماضي الدور الثاني أيضاً، بفوزها الأحد على اليابانية ماساكي دو الـ 110 بمجموعتين 6-3 و7-6 (7-4).

وتلتقي ستيفنز (26 عاماً) في الدور المقبل مع الإسبانية سارة سوريبس تورمو الفائزة على البلجيكية أليسون فان أويتفانك 6-1 و5-7 و6-2.

وكانت ستيفنز، بطلة فلاشينغ ميدوز الأميركية عام 2017، خسرت العام الماضي في نهائي رولان غاروس امام الرومانية سيمونا هاليب، 6-3 و4-6 و1-6.

خروج مبكر لكيربر

وفي مباراة استغرقت ساعة و13 دقيقة فقط، تفوقت الروسية بوتابوفا (18 عاما ومصنفة 81 عالميا) على المصنفة أولى عالميا سابقاً أنجيليك كيربر، حاملة لقب بطولة ويمبلدون الإنكليزية.

وعانت كيربر (31 عاما) في الفترة الماضية من إصابة في الكاحل الأيمن دفعتها للانسحاب من الدور الثاني لدورة مدريد الإسبانية، قبل أن تغيب عن دورة روما الإيطالية.

وبطولة رولان غاروس هي الوحيدة التي لا تزال غائبة عن سجل كيربر، اذ سبق لها التتويج بلقبي أستراليا المفتوحة وفلاشينغ ميدوز الأميركية عام 2016، قبل أن تضيف إليهما لقب ويمبلدون في العام الماضي. وفي رولان غاروس، كانت أفضل نتيجة لكيربر ربع النهائي (2012 و2018).

أما بوتابوفا، فتخوض غمار البطولة الفرنسية للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية، وهي المرة الأولى أيضا تتمكن فيها من تحقيق فوز على لاعبة ضمن المصنفات العشر الأوليات عالميا.

وتلاقي الروسية في الدور الثاني الفائزة من لقاء الصينية وانغ يافان والتشيكية ماركيتا فوندروسوفا.

كما تفوقت الإسبانية غاربيني موغوروتسا المصنفة 19 في رولان غاروس، على الأميركية تايلور تاونسند 5-7، 6-2 و6-2، والكرواتية بترا مارتشيتش على التونسية أنس جابر 6-1 و6-1.

وأقيمت مباراة موغوروتسا وتاونسند على ملعب "سيمونّ-ماتيو" الجديد بالكامل، والذي يحمل اسم إحدى بطلات المقاومة خلال الحرب العالمية الثانية، وأتى بناؤه ضمن عملية تحديث شاملة خضعت لها ملاعب رولان غاروس منذ العام الماضي، بكلفة ناهزت 350 مليون يورو.