روسيا في نهائي كأس بيلي جين كينغ من قبل beIN SPORTS November 5, 2021 20:38 0:35 دقيقة بلغت روسيا نهائي كأس بيلي جين كينغ للتنس للسيدات بالفوز على الولايات المتحدة الأمريكية في نصف النهائي بمباراتين لواحدة. تقارير إخبارية كأس بيلي جين كينغ -آخر الفيديوهات 0:28 دقيقة الأهلي يحسم مواجهة الديربي أمام الزمالك 0:29 دقيقة المحرق يتوّج بكأس الاتحاد الآسيوي 0:35 دقيقة روسيا في نهائي كأس بيلي جين كينغ 2:34 دقيقة مستقبل فيغولي مع غلطة سراي على المحك 0:36 دقيقة هوركاش يتأهل إلى البطولة الختامية 4:51 دقيقة تعرف على موعد تقديم تشافي مدرباً جديداً لبرشلونة 0:26 دقيقة تشافي يودع لاعبي السد بالدموع 4:03 دقيقة أصداء موافقة السد على انتقال تشافي لبرشلونة 3:52 دقيقة لماذا غاب لابورتا عن المفاوضات مع السد بشأن تشافي؟ 5:17 دقيقة كواليس موافقة السد على انتقال تشافي لتدريب برشلونة