رود يحتفظ بلقب بطولة جنيف بعد نهائي ماراتوني من قبل beIN SPORTS May 21, 2022 20:03 0:29 دقيقة احتفظ النروجي كاسبر رود، المصنف ثامناً عالمياً، بلقبه بطلاً لدورة جنيف للتنس وذلك بفوزه الشاق على البرتغالي جواو سوزا 7-6 (7-3) و4-6 و7-6 (7-1) السبت في مباراة نهائية ماراتونية. تقارير إخبارية جواو سوزا كاسبر رود -آخر الفيديوهات 4:26 دقيقة مبابي يواصل المشوار مع باريس سان جيرمان حتى 2025 0:36 دقيقة نوري يفوز بلقب بطولة ليون للتنس 0:29 دقيقة رود يحتفظ بلقب بطولة جنيف بعد نهائي ماراتوني 0:27 دقيقة رينجرز يداوي الخيبة القارية بلقب الكأس 0:31 دقيقة سندرلاند يصعد إلى الـ"تشامبيونشيب" 3:22 دقيقة أنباء عن تجديد مبابي لعقده مع سان جيرمان 5:49 دقيقة 6 أشهر على صافرة بداية مونديال قطر 1:05 دقيقة حديود يتمنى التوفيق للمنتخبات العربية في المونديال 0:38 دقيقة نهائي مرتقب بين برشلونة وليون 1:41 دقيقة أبو شقير: قطر متميزة بتنظيم المنافسات الرياضية