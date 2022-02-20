روبليف يفوز بلقب بطولة مرسيليا للتنس من قبل beIN SPORTS February 20, 2022 17:38 0:35 دقيقة توج الروسي أندري روبليف بلقب بطولة مرسيليا المفتوحة للتنس بالفوز على الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم بمجموعتين دون مقابل. تقارير إخبارية أندري روبليف -آخر الفيديوهات 3:02 دقيقة التعادل الإيجابي يحسم مباراة بوردو وموناكو 4:08 دقيقة برشلونة يكرّس تفوقه على فالنسيا بفوز لافت 0:35 دقيقة روبليف يفوز بلقب بطولة مرسيليا للتنس 5:25 دقيقة مانشستر يونايتد يستعد لأتلتيكو بفوز مثير على ليدز 1:53:51 دقيقة مراسم حفل ختام الألعاب الأولمبية الشتوية 0:36 دقيقة المصرية ميار شريف تغادر بطولة قطر توتال إنرجيز 1:08 دقيقة تمديد الشراكة مع توتال إنرجيز قطر حتى عام 2024 0:30 دقيقة باخ يعلن رسمياً ختام الألعاب الأولمبية الشتوية 8:22 دقيقة ديلي آلي يتحدث عن دور لامبارد في تواجده مع إيفرتون 1:32 دقيقة كيل بروك يتغلب على أمير خان