روبليف يفوز ببطولة أبوظبي الاستعراضيّة من قبل beIN SPORTS December 19, 2021 12:26 0:36 دقيقة اختتم الروسيّ أندريه روبليف الموسم بتتويجه ببطولة أبوظبي الاستعراضيّة بفوزه على البريطاني آندي موراي بمجموعتين دون مقابل. تقارير إخبارية آندي موراي أندريه روبليف -آخر الفيديوهات 3:30 دقيقة كتيبة بوقرة تنسج على منوال مجموعة بلماضي 1:30 دقيقة الجماهير التونسية تعبر عن فخرها بالمنتخب 3:06 دقيقة السعادة تغمر الجماهير الجزائرية 3:02 دقيقة احتفال رائع جمع اللاعبين الجزائريين بالجماهير 6:03 دقيقة الـ"كاف" يعقد اجتماعاً حاسماً عبر تقنية الفيديو 2:56 دقيقة قطر تؤكد جاهزيتها لاستضافة مونديال 2022 2:38 دقيقة أبرز أرقام وإحصائيات نهائي كأس العرب 0:36 دقيقة روبليف يفوز ببطولة أبوظبي الاستعراضيّة 1:17 دقيقة شامبيري يحقق الفوز على باريس سان جيرمان 1:02 دقيقة ليل يبلغ دور الـ32 من كأس فرنسا