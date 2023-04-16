روبليف يحرز لقب بطولة مونتي كارلو من قبل beIN SPORTS April 16, 2023 17:56 0:29 دقيقة أحرز الروسي أندريه روبليف، السادس عالمياً، لقب بطولة مونتي كارلو ماسترز للتنس عقب فوزه في النهائي على الدنماركي هولغر رونه، التاسع عالمياً، بمجموعتين لواحدة. وحسم روبليف المواجهة في نحو ساعتين ونصف بنتيجة 5-7 و6-2 و7-5. تقارير إخبارية أندريه روبليف بطولة مونتي كارلو ماسترز للتنس -آخر الفيديوهات 2:32 دقيقة التعادل السلبي يحسم مباراة خيتافي وبرشلونة 0:29 دقيقة روبليف يحرز لقب بطولة مونتي كارلو 3:59 دقيقة آرسنال يتعثر بالتعادل أمام وست هام 0:59 دقيقة نور الشربيني في نهائي بطولة بريطانيا 3:08 دقيقة حفل إفطار جماعي في ملعب ويمبلي 1:28 دقيقة ليل يعود إلى سكة الانتصارات من بوابة مونبيليه 2:20 دقيقة فوز أوّل لكينغز منذ 17 عاماً 0:53 دقيقة مونتاغلياني يرحب بمشاركة قطر في الكأس الذهبية 0:45 دقيقة عماد محمد يأمل تدريب منتخب العراق الأول مستقبلاً 2:59 دقيقة لقاء بحسابات مختلفة بين نوتنغهام ومانشستر يونايتد