المصنف الخامس في البطولة والسادس عالمياً فرض تفوقه خلال مجريات المجموعة الأولى لينهيها 6-2، قبل أن يواصل أفضليته في المجموعة الثانية ويحسمها 7-5.

روبليف سيواجه في ثمن النهائي مواطنه كارين خاتشانوف الثاني عشر عالمياً الذي فاز بدوره على الإسباني روبيرتو باوتيستا أغوت بمجموعتين لواحدة جاءت نتائجها 7-5، 4-6 و6-3.

كما عبر الإسباني جاوما مونار إلى ثمن النهائي بفوزه على الإيطالي ماتيو أرنالدي بمجموعتين لواحدة.

مونار اصطدم بندية الإيطالي الذي استطاع العبور إلى الدور الثالث على حساب رود، ليخسر المجموعة الأولى أمامه 3-6، إلا أنه استطاع معادلة النتيجة بظفره بالمجموعة الثانية 6-3 فارضاً مجموعة فاصلة قال كلمته فيها بواقع 6-1، منهياً اللقاء في ساعتين وأربع دقائق.

