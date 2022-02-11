وتحكّم روبليف في مجريات المباراة بالكامل وفاز بالمجموعتين بنفس النتيجة وهي ستة أشواط لثلاثة منهيا المواجهة في تسع وسبعين دقيقة ليواصل المصنف الثاني في البطولة رحلته الناجحة في بطولة روتردام حيث لم يخسر أي مجموعة حتى الآن.

وخرج البريطاني أندي ماراي من الدور الثاني بخسارته أمام الكندي فيليكس أوجي ألياسيم بمجموعتين دون رد بواقع 3-6 و4-6.

وسيواجه الكندي في الدور ربع النهائي البريطاني كاميرون نوري.

وبلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الدور ذاته من البطولة بانتصاره السهل على البيلاروسي إيليا إيفاشكا بمجموعتين دون مقابل.

وتمكّن تسيتسيباس المصنف الأول في البطولة من كسب المجموعة الأولى 6-4.

ولم يجد اللاعب اليوناني أدنى عناء في إنهاء المجموعة الثانية لمصلحته 6-1.

