وكان درابير نال الأسبقية بعد أن كسب المجموعة الأولى 6-2 قبل أن ينتفض روبليف محققا الفوز في المجموعتين الثانية والثالثة بواقع 6-4 ثم 7-5 ليكون أول العابرين إلى دور الستة عشر.

وتأهل الكرواتي مارين تشيليتش إلى الدور الثاني بفوزه على الإسباني ألبيرت راموس فنيولاس بمجموعتين لواحدة، بواقع 6-3 و3-6 و6-4.

وبلغ البولندي هوبرت هوركاتش الدور الثاني أيضاً بعد تغلبه على البوليفي هيغو ديلين بمجموعتين لواحدة، فبعد أن تعادلا اللاعبين بمجموعة لكل منهما، احتكما إلى المجموعة الفاصلة والتي تمكن هوركاتش من أنهاها لمصلحته بستة أشواط لثلاثة ليحجز مقعده في الدور القادم.

