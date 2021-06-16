ويأتي هذا الظهور المخيب للسويسري الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ40 في آب/أغسطس المقبل والفائز بلقب هذه الدورة عشر مرات في مسيرته، قبل أيام من انطلاق بطولة ويمبلدون، ثالثة بطولات الغراند سلام للموسم، والتي تبدأ في 28 الحالي.

وبعد إجراء عمليتين جراحيتين في ركبته اليمنى في عام 2020، انسحب فيدرر الفائز بـ 20 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، من الدور الرابع لبطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس الأسبوع الماضي ليمنح نفسه المزيد من الراحة والتحضر بأفضل طريقة لويمبلدون من خلال المشاركة في دورة هاله.

وكان فيدرر يتواجه مع ابن العشرين عاماً للمرة الأولى، وقد نجح ألياسيم في تحقيق حلم الفوز على مثاله الأعلى الذي يتشارك معه نفس عيد الميلاد بما أنهما مولودان في نفس اليوم (8 آب/أغسطس 1981 لفيدرر و8 آب/أغسطس 2000 لألياسيم).

وقال ألياسيم "إنه أمر رائع. من المؤكد أني لم أتوقع الفوز"، مضيفاً ": "أردت الفوز، لكن فيدرر هو مثالي الأعلى وكان شرفاً كبيراً لي أن أواجهه".

وكشف الكندي، أنه "لطالما اعتقدت بأنه سيكون معتزلاً حين أنضم إلى دورات رابطة المحترفين. شعرت بالتوتر حين أدركت أني قد أفوز، لكني كنت ألعب بشكل جيد جداً حقاً. كنت قريباً من المثالية".

ويلتقي ألياسيم في ربع النهائي الأميركي ماركوس جيرون الذي أقصى الألماني يان-لينارد شتروف بفوزه عليه 6-7 (1-7) و6-3 و6-4.

وواصل الروسي أندري روبليف الرابع مشواره وبلغ ربع النهائي بفوزه على الأسترالي جوردن تومسون 6-4 و6-4، ليواجه الألماني فيليب كولشرايبر الفائز على الفرنسي كورنتان موتيه 6-4 و7-6 (7-4).