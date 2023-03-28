وسيواجه الإيطالي البالغ من العمر 21 عاماً والذي وصل إلى نهائي الدورة نفسها في العام 2021، الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب أو الفنلندي إميل روسوفوري.

وخاض سينر مباراة قوية تعامل معها بحدة ودقة، ولم يسمح لمنافسه بأدنى فرصة لكسر إرساله في المجموعتين الأولى أو الثانية.

وبالتالي، بات سينر متقدّماً 3-2 في مجموع مواجهاته مع الروسي المصنف سابعاً.

وإلى الدور ذاته تأهل الأميركي تايلور فريتز بفوزه على الدنماركي هولغر رونه بمجموعتين نظيفتين

فريتز المصنفُ تاسعا في البطولة تفوقَ في المجموعة الأولى بستة أشواط لثلاثة، قبل أن يؤكد أفضليته في المجموعة الثانية وينهيَها بستة أشواط لأربعة.

