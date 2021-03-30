وهي المباراة الثانية على التوالي التي تعاني فيها بارتي في الدورة بعدما تخطت البيلاروسية فيكتوريا ازارينكا، بصعوبة الاثنين في ثمن النهائي.

وتلتقي بارتي في الدور المقبل مع الأوكرانية يلينا سفيتولينا الخامسة او اللاتفية اناستاسيا سيفاستوفا، وفي حال بلوغها المباراة النهائية ستضمن بقاءها على عرش التصنيف العالمي للاعبات المحترفات.

وتواجه بارتي، حاملة اللقب عام 2019 (الغيت نسخة عام 2020 بسبب فيروس كورونا)، خطر التنازل عن الصدارة لصالح ناومي أوساكا الثانية في حال فشلها في بلوغ المباراة النهائية وتتويج اليابانية باللقب.

وتلتقي أوساكا مع اليونانية ماريا ساكاري الـ23 مساء الأربعاء في ربع النهائي.

وقالت الأسترالية التي تخوض أول دورة خارج بلادها منذ أكثر من عام بسبب فيروس كورونا الذي اربك روزنامة الأحداث الرياضية في العالم بأسره "هدفي هو البقاء في صدارة التصنيف العالمي، أريد بذل كل ما في وسعي من أجل ذلك، لكن هذا لا ينبغي أن يشتت انتباهي أو يزيدني من الضغط علي".

وبدأت بارتي (24 عاماً)، الفائزة ببطولة فرنسا المفتوحة 2019، المباراة بشكل جيد وحسمت المجموعة الأولى 6-4، لكنها استسلمت في الثانية في الشوط الفاصل 6-7 (5-7)، قبل أن تستعيد توازنها في الثالثة الحاسمة وتكسبها 6-3.

