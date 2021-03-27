وخاضت أوساكا المصنفة ثانية عالميًا مباراتها الأولى منذ تحقيق لقبها الرابع في الغراند سلام، في الدور الثاني في ميامي بعد إعفائها من خوض الأول على غرار المصنفات الـ31 الأوليات الأخريات.

وصعّبت الرياح العاتية الأمور على أوساكا أمام المصنفة 77 عالميًا التي قدمت أداءً مميزًا.

وقالت أوساكا (23 عامًا) بعد الفوز "إنها مباراتي الأولى منذ أستراليا وكنت متوترة قليلًا لذا أردت فقط أن ألعب بشكل جيد".

وتابعت اليابانية الباحثة عن لقب أول في ميامي "أنا سعيدة كوني حسمت الأمور في مجموعتين. لست متأكدة ما إذا كنت متوترة أم أنني لم أكن جاهزة بشكل جيد، لكن قراراتي بشأن بعض الضربات كانت سيئة نوعًا ما".

وأردفت "ولكن أعتقد أني تعلمت (من أخطائي) خلال اللقاء".

ساهمت الإرسالات الساحقة الـ13 التي سددتها في تعويض الأخطاء العديدة التي ارتكبتها اليابانية لتضرب موعدًا مع الصربية نينا ستويانوفيتش المتأهلة من التصفيات والفائزة على الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا 5-7 و7-5 و6-2.

ولحقت أوساكا بالمصنفتين الأولى الأسترالية آشلي بارتي حاملة اللقب والرومانية سيمونا هاليب الثالثة اللتين بلغتا الدور الثالث بشق النفس بعد أن احتاجتا إلى ثلاث مجموعات.

وفي أبرز النتائج الأخرى، تأهلت الإسبانية غاربينيي موغوروسا المتوجة مؤخرًا بدورة دبي إلى ذات الدور بفوزها على الصينية جينيو وانغ 6-4 و6-1 ، والبلجيكية إليز مرتنز بالنتيجة ذاتها على البريطانية كايتي بولتر.

ولحقت بهما التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة سادسة عالميًا بتفوقها على الصينية ساسا شينغ 6-2 و6-1، لتضرب موعدًا مع الأميركية جيسيكا بيغولا التي أسقطت الأسترالية ستورم ساندرز 6-3 و6-4.

كما بلغت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الدور ذاته بفوزها على الإستونية كايا كانيبي 6-4 و6-صفر. والأميركية صوفيا كينين على حساب الألمانية أندريا بيتكوفيتش 6-7 (6-8)، 6-1 و6-3 والتونسية أنس جابر على الإسبانية باولا بادوسا 7-6 (8-6) و5-7 و7-5.