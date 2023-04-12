ليلاقي مدفيديف في ثمن النهائي الألماني ألكسندر زفيريف الذي واصل عودته الموفقة الى الملاعب الترابية بفوزه على الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت 6-4 و6-4 الأربعاء.

واحتاج مدفيديف إلى ساعة و28 دقيقة لتخطي منافسه على أرضية لا يحبذها كثيراً وقال بعد المباراة "التغلب على لاعب اختصاصي على الملاعب الترابية ليس بالأمر السهل بالنسبة إلي".

لكنه في المقابل، اعتبر بأنه يستطيع التأقلم مع هذا النوع من الارضية لا سيما بانه في نسخة عام 2019 نجح في تخطي اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس ثم الصربي نوفاك دجوكوفيتش قبل أن يسقط في نصف النهائي. وقال اللاعب الذي بلغ ربع نهائي رولان غاروس على نوعية الملاعب ذاتها عام 2021 في هذا الصدد "آمل في أن احقق نتيجة افضل هذا العام".

عودة زفيريف

أما زفيريف، المصنف 16 عالمياً و13 في الدورة، فكلَّل عودته الى الملاعب الترابية للمرّة الأولى منذ إصابته في نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الاربع الكبرى، العام الماضي أمام الاسباني رافايل نادال، بتغلبه على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك 3-6، 6-2 و6-4 في 60 دقيقة.

واحتاج زفيريف الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ26 في 20 نيسان/أبريل الحالي، الى ساعة و47 دقيقة للفوز على باوتيستا للمرة الخامسة تواليا في سبع مواجهات بينهما حتى الآن.

ولحق زفيريف بدجوكوفيتش المصنف اول والساعي الى اللقب الثالث في مونتي كارلو بعد عامي 2013 و2015 وتسيتسيباس الثاني وحامل اللقب في النسختين الاخيرتين والروسي أندري روبليف الخامس والبولندي روبرت هوركاتش العاشر والذين حجزوا بطاقاتهم الثلاثاء.

وسيلتقي زفيريف في ثمن النهائي مع الروسي دانييل مدفيديف.

وأنهى المصنف الثاني عالمياً سابقاً والذي سيبلغ السادسة والعشرين في 20 نيسان/أبريل، موسمه العام الماضي بعدما أصيب بتمزق في أربطة كاحله الأيمن بينما كان يتقدم على الإسباني رافايل نادال في نصف نهائي فرنسا المفتوحة.

ولم يعد إلى المنافسة حتى أوائل كانون الثاني/يناير في أستراليا على أرض صلبة ضمن منافسات كأس يونايتد (هزيمتان).

ومذاك الحين، حقق سبعة انتصارات فقط في ست دورات "إيه تي بي"، مع بلوغه نصف نهائي دورة دبي (خسر أمام روبليف)، وخسارة قاسية 0-6 ,4-6 ضد الياباني تارو دانيال في دورة ميامي.

موزيتي يضرب موعدا مع دجوكوفيتش

وتغلب الإيطالي لورنتسو موزيتي السادس عشر على مواطنه لوكا ناردي المشارك ببطاقة دعوة، بمجموعتين نظيفتين 6-0 و6-0 وضرب موعداً مع ديوكوفيتش في ثمن النهائي.

والتقى "دجوكو" وموزيتي ثلاث مرات حتى الآن وكانت الغلبة دائما للصربي في ثمن نهائي رولان غاروس عام 2021 ودور الـ32 لدورة دبي الدولية وربع نهائي دورة باريس لماسترز الألف العام الماضي.

وبلغ ثمن النهائي أيضاً النرويجي كاسبر رود الرابع بفوزه الصعب على الهولندي بوتيتش فان دي تسانشلوب 7-5 و7-6 (7-1) في ساعتين و15 دقيقة.

وقال رود الذي أعفي من خوض الدور الاول على غرار المصنفين الثمانية الأوائل: "ليس من السهل أبدًا خوض المباراة الاولى في اي دورة. في ميامي، لم أتمكن من استغلال فرصتي (خسر أمام تسانشلوب 6-3 و4-6 و4-6 في الدور الثاني) وأحيانًا من الصعب اللعب مرة أخرى ضد لاعب هزمك للتو. نقول +أوه لا ليس مرة أخرى ...+ لكنني تمكنت من الفوز".

ويلتقي رود وصيف بطل رولان غاروس العام الماضي وبطل دورة إستوريل الأحد في ثمن النهائي مع الألماني الآخر يان-لينارد شتروف الفائز على الاسترالي الآخر أليكس دي ميناور الرابع عشر 6-3 و6-2.

كما تأهل التشيلي نيكولاس خاري بفوزه على الاسترالي أليكسي بوبارين 3-6 و7-5 و6-4، والإيطالي يانيك سينر بتغلبه على الارجنتيني دييغو شفارتسمان 6-0 و3-1 ثم بالانسحاب، والتشيكي ييري ليهيتشكا بفوزه على البلغاري غريغور ديميتروف 7-6 (7-4) و6-4، والروسي كارن خاتشانوف التاسع بتغلبه على البيلاروسي إيليا إيفاشكا 7-6 (7-2) و6-2.



