وتفوق زفيريف الذي أطاح الجمعة بـ"ملك" الملاعب الترابية المصنف ثانيًا الإسباني رافايل نادال من ربع النهائي، بسهولة نسبيًا على تيم 6-3، 6-4.

وهذا الفوز الأول لزفيريف على تيم في آخر خمس مواجهات بينهما، وتحديدًا منذ أن حقق لقب دورة مدريد بالذات على حساب النمساوي في نهائي العام 2018، قبل أن يحقق الأخير أربعة انتصارات تواليًا بينها نهائي فلاشينغ ميدوز العام الفائت ونصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة هذا العام.

وهذا الفوز الثالث لزفيريف على تيم من أصل 11 مواجهة بينهما، مقابل 8 للنمساوي الذي فشل في بلوغ النهائي الثالث في مدريد بعد أن سقط أيضًا في نهائي العام 2017 امام نادال.

ويلتقي زفيريف في النهائي مع الإيطالي ماتيو بيريتيني العاشر او النروجي كاسبر رود (23) اللذين يلتقيان لاحقًا وسيبلغ أحدهما أول نهائي في دورات الألف نقطة للماسترز في مسيرته، فيما يأمل الالماني تحقيق لقبه الرابع في هذه الدورات بعد روما وكندا في العام 2017 والخامس عشر بشكل عام والثاني هذا العام بعد أكابولكو المكسيكية.

وقدم زفيريف أداء مميزًا حيث كسر إرسال منافسه في الشوط الرابع من المجموعة الاولى كان كافيًا ليمضي قدمًا ويحسمها لصالحه 6-3.

ونجح الألماني في كسر منافسه مرتين في الثانية ليتقدم 4-1 قبل ان يرد تيم التحية في الشوط السادس، إلا أن كل لاعب حافظ على إرساله حتى النهاية ليحسمها زفيريف 6-4.