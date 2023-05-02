واحتاج ألكاراث الثاني عالمياً إلى 71 دقيقة للثأر من زفيريف الذي كان هزمه في ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، العام الماضي.

وهو الفوز الثاني لألكاراث على زفيريف في خمس مواجهات جمعت بينهما حتى الآن، والثاني في دورة مدريد بعدما تغلب على الألماني في المباراة النهائية العام الماضي.

وقال ألكاراث "لعبت بمستوى رائع ولم أتركه يهيمن، واصلت الهجوم طوال الوقت، وفوق كل شيء، كانت ضرباتي جيدة".

وأضاف "لقد لعبت مباراة متكاملة، ولذلك حققت هذه النتيجة، لكنها ليست نتيجة طبيعية ضد (زفيريف)".

وانهار زفيريف المتوج بلقب دورة مدريد عامي 2018 و2021 في المجموعة الأولى وخسرها 1-6 بعدما كسب نقطتين فقط على إرسال الإسباني، قبل أن يتحسن مستواه نسبيا في الثانية ولكن ليس بما يكفي لإزعاج ألكاراث الذي حرك خصمه كما يشاء.

ونجح ألكاراث في كسر إرسال زفيريف في الشوط الثاني للمجموعة الثانية والذي استغرق 11 دقيقة فتقدم 2-0 ثم 5-1 قبل أن ينهيها في صالحه 6-2.

ويلتقي ألكاراث الذي سيبلغ عامه الـ20 الجمعة والساعي إلى لقبه العاشر في مسيرته الاحترافية في ربع النهائي مع الروسي كارن خاتشانوف.