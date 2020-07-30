وأضاف المنظمون أن البطولة المقررة بين العشرين والثامن والعشرين من أغسطس/آب والتي نُقلت من سينسيناتي هذا العام بسبب "كوفيد-19" سيشارك فيها أيضا دانييل ميدفيديف حامل اللقب وكذلك ماديسون كيز حاملة لقب السيدات.

