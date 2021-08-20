عبرت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميًا الجمعة بسهولة إلى الدور نصف النهائي من دورة سينسيناتي بفوزها على التشيكية باربورا كرايتشيكوفا العاشرة 6-2، 6-4.

وهذا هو الفوز الثاني لبارتي على كرايتشكوفا خلال شهر، إذ سبق للأسترالية أن تفوقت على بطلة رولان غاروس لهذا العام في ثمن نهائي بطولة ويمبلدون الشهر الماضي، في طريقها إلى ثاني ألقابها في البطولات الكبرى بعد فرنسا المفتوحة 2019.

وقالت بعد الفوز "أشعر وكأني قمت بعمل جيد على إرسالي. في جميع أشواط إرسالي باستثناء واحد، شعرت أني أحكمت سيطرتي".

وتلتقي بارتي (25 عامًا) في دور الأربعة مع الألمانية أنجليك كيربر التي تأهلت على حساب التشيكية بترا كفيتوفا بعد انسحاب الأخيرة عندما كانت متأخرة 6-4، 3-3 بسبب آلام في المعدة.