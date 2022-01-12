وكانت جابر تألقت بشكل لافت العام الماضي، حيث حققت باكورة ألقابها في مسيرتها وباتت أول لاعبة عربية تدخل نادي اللاعبات العشر الأوليات.

ونجحت جابر التي أصيبت بكوفيد-19 أواخر العام الماضي في قلب تخلفها في المجموعتين لتخرج فائزة على التشيكية المخضرمة، محققة أول انتصار على منافستها في أربع مباريات جمعت بينهما.

وتلتقي جابر المصنفة سابعة في دورة سيدني في ربع النهائي مع الإستونية أنيت كونتافيت الفائزة على الرومانية إيلينا غابريالا روسه الصاعدة من التصفيات 6-3 و6-1.

في المقابل، تغلبت الإسبانية غاربينيي موغوروسا المصنفة ثالثة عالميا على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا 6-1 و7-6 (7-4)، وستلتقي في الدور المقبل مع الروسية الأخرى داريا كاساتكينا التي حققت المفاجأة بفوزها على البلجيكية إيليز مرتنس 6-3 و6-4.

وبلغت الفرنسية كارولين غارسيا ربع النهائي أيضا بعد انسحاب منافستها الكازاخستانية إيلينا ريباكينا.

