

وتأثر دجوكوفيتش بالأمطار التي هطلت منذ بداية المواجهة. وبعدما حسم المجموعة الأولى تحتها 6-3 وتقدم 2-صفر في الثانية، تراجع مستوى الصربي نسبيا أمام صحوة الأميركي الذي تمكن من العودة في النتيجة وفرض التعادل 5-5 حارما دجوكوفيتش من حسم النتيجة في صالحه والإرسال معه (5-4).

وانفجر دجوكوفيتش غضبا على حكم المباراة متسائلا عن وقت إيقاف اللعب لأن الأمطار لم تتوقف عن التساقط، فاختبأ تحت المدرجات فيما جلس الأميركي في مكانه بالملعب. واضطر الحكم إلى التواصل مع اللجنة المنظمة التي قررت بعد دقائق وقف اللعب.

واستؤنف اللعب بعد ثلاث ساعات واستمر التعادل 6-6 ليحتكم اللاعبان إلى شوط فاصل حسمه الصربي في صالحه 7-5 وبالتالي المباراة في ساعة و38 دقيقة.

وقال دجوكوفيتش "كانت مباراة غريبة حقا، كان اللعب تحت المطر صعبا"، مضيفا "ربما ساعدني ذلك لأن اللعب كان أبطأ، ولديه إرسال جيد. لقد لعب بشكل جيد حقًا".

وتابع "في هذه الظروف، لا تعرف كم من الوقت ستستغرق. إذا كان عليك أن تأكل أو تستريح أو لا. عليك أن تفعل ما هو أفضل بالنسبة لك".

ويلتقي دجوكوفيتش في الدور المقبل مع الفائز في المباراة التي تجمع بين البريطاني كامرون نوري والإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش.

وبلغ الدور الثالث أيضا الياباني كي نيشيكوري بانسحاب منافسه الإسباني بابلو كارينيو الحادي عشر، والكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم بتغلبه على الأرجنتيني دييغو شفارتسان الثامن 6-1 و6-3، والأميركي ريلي أوبيلكا بفوزه على الإيطالي لورنتسو موسيتي 6-4 و6-4.

وفي الدور الأول، تغلب الإيطالي ماتيو بيريتيني التاسع على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي 4-6 و6-2 و6-4.

وتأهل أيضا إلى الدور الثاني الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت العاشر بتغلبه على الأميركي طومي باول 6-3 و6-4، والكندي دينيس شابوفالوف الثالث عشر بفوزه على البولندي كميل مايخرزاك 6-1 و6-3، فيما خرج الفرنسي غايل مونفيشس الرابع عشر بخسارته أمام الإيطالي الآخر لورنتسو سونيغو 4-6 و7-5 و4-6.



