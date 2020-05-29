دورة روما: النهائيات قد تقام في سبتمبر

وكان من المقرر أن تبدأ الدورة في فورو إيتاليكو في 11 مايو/أيار، ولكن تم إلغاؤها بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال بيناغي لمحطة "سوبر تنس" الإيطالية "أعتقد أنه باستثناء الاضطرابات الكبرى، سنقوم بإعادة تنظيم الدورة في أيلول/سبتمبر، بين منتصف الشهر ونهايته".

تابع "يقولون لي، وخصوصا أبناء روما، إنه موسم استثنائي، أفضل وقت ممكن للعب كرة المضرب".

وأشار إلى أنه سيلتقي قريبا وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا لبحث سبل "السماح للجمهور بالاستمتاع بهذا الحدث الكبير".

وسوف يتداخل موعد الدورة مع بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب رولان غاروس التي تبدأ في 20 أيلول/سبتمبر، وسيسبقها أسبوع من المباريات التأهيلية.