ظل اللاعب الاسترالي "المشاكس" نيك كيرغيوس وفيا لعاداته السيئة. فبعد حصوله على عقوبة تحكيمية بحسم شوط من رصيده في المجموعة الثالثة من مباراته امام النروجي كاسبر رود في الدور الثاني من دورة روما لكرة المضرب، خامسة دورات الألف نقطة للماسترز عند الرجال، عمد الى رمي كرسي داخل الملعب ثم غادر قبل انتهاء المباراة الخميس.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سياق مسلسل بدأ كيريوس فصوله أمس الاربعاء بعدما عمد خلال مقابلة صحفية الى تصفية حساباته مع الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالميا ووصيفه الاسباني رافايل نادال بكلمات عنيفة، قبل أن يفتتح الفصل الثاني بانهياره الكليّ في المجموعة الثالثة امام رود.

وبعدما تجادل مع حكم المباراة عندما كان النروجي متقدما 6-3 و6-7 (5-7) و2-1 في المجموعة الثالثة، حصل الاسترالي على عقوبة حسم شوط من رصيده بسبب تلفظه بكلمات نابية، ما جعله يفقد اعصابه، فالقى مضربه أرضا ثم رمى كرسيا داخل الملعب قبل أن يوضب حقائبه ويصافح منافسه والحكم ويغادر متمتما "تبا، لقد انتهيت" ما ادى إلى إقصائه تلقائيا من الدورة.

وصب كيريوس بعد فوزه امس الاربعاء على الروسي دانييل مدفيديف 3-6 و6-3 و6-3، جام غضبه على الصربي ديوكوفيتش خلال مقابلة مع صحافي اميركي، قائلا "لديه هاجس مرضي مع حاجة أن يكون محبوبا. يريد أن يكون روجيه (السويسري فيدرر). يريد ان يكون محبوبا لدرجة اني لا استطيع أن اتحمل ذلك. إنه امر محرج".

وتابع "بغض النظر عن عدد الدورات الكبرى التي سيحرزها، فلن يكون ابدا الافضل بالنسبة لي. ببساطة لاني واجهته مرتين، وللاسف، في حال لا يمكنك أن تفوز عليّ، فانت لست الافضل في التاريخ".

كما هاجم نادال الذي اعتبره "عكس ذلك تماما"، قبل أن يختم "عندما يتغلب عليّ، الامور تسير بشكل جيد، ويقول لك أنك منافس قويّ وانك لعبت جيداً... ولكن عندما تغلبت عليه، بدأ يقول: +انه لا يحترمني، وانه لا يحترم جماهيري، ليس لديه أي احترام للعبة+. ولكن عما يتكلم؟ كنت ألعب بهذه الطريقة سابقا ولم يتبدل اي شيء".