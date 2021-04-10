النجمة التونسية تمكنت من فرض سيطرتها على مجريات المجموعة الأولى التي حسمتها بستة أشواط لثلاثة.

ثم واصلت جابر تقدّمها لتنهي المباراة بالفوز بالمجموعة الثانية بستة لثلاثة أيضا وتضرب موعدا مع دانكا كوفينيتش من مونتينيغرو والتي تغلّبت على الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا 6-7 (2-7) و7-5 و6-1.

خروج بارتي

حققت الإسبانية المغمورة باولا بادوسا مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها على الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميا 6-4 و6-3 في الدور ربع النهائي.

ولم تصدق بادوسا حجم الانجاز التي حققته بالفوز على المصنفة أولى عالميا بقولها "لا زلت تحت الصدمة. لا أصدق ما يحصل بصراحة".

وأضافت "أنا سعيدة جدا من المباراة التي قدمتها لا سيما أنني سيطرت فيها على أعصابي لأنه في بعض الأحيان من الصعب حسم هذا النوع من المباريات".

وتقدمت الإسبانية 5-4 في المجموعة الأولى لكنها تخلفت صفر-40 والإرسال في حوزتها قبل أن تفوز بالنقاط الخمس التالية لتفوز بها.

وتبادلت اللاعبات كسر الإرسال في المجموعة الثانية قبل أن تنجح الإسبانية في كسر إرسال بارتي في الشوط السابع لتواصل تقدمها حتى نهاية المباراة.

وتلتقي بادوسا في نصف النهائي مع الروسية فيرونيكا كودرميتوفا الفائزة على الأميركية سلون ستيفنس 6-3 و6-4.