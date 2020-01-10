ووجدت بليشكوفا صعوبة كبيرة في الفوز بالمجموعة الأولى 7-6 قبل أن تنجح في الظفر بالمجموعة الثانية بواقع 6-3 لتبلغ نصف النهائي بعد مباراة دامت ساعة واحدة وخمس وخمسين دقيقة.

وستواجه بليشكوفا في المربع الذهبي اليابانية ناوومي أوساكا الفائزة على الهولندية كيكي بيرتنس بمجموعتين لواحدة, تفاصيلها 6-3 و3-6 و6-3، لتتأهل بذلك أوساكا إلى نصف نهائي المسابقة للعام الثاني توالياً.

من جهة أخرى، كان مسار التشيكية بترا كفيتوفا أسهل بتغلبها على الأميركية المتأهلة من التصفيات جنيفر برايدي 6-4 و6-2.

وكانت كفيتوفا، بطلة ويمبلدون مرتين (2011 و2014) والتي احرزت اول القابها في بريزبين عام 2011، في افضل حالاتها ضد برايدي التي اقصت الروسية ماريا شارابوفا والنجمة الاسترالية اشلي بارتي متصدرة ترتيب رابطة اللاعبات المحترفات في اول دورين.

قالت كفيتوفا "لم ارسل جيدا في المباراة الاولى، لكن بعدها تسحن الامر، وهذا ما ساعدني اليوم".

وتلاقي كفيتوفا في نصف النهائي الاميركية ماديسون كيز الفائزة على مواطنتها دانيال كولنز 6-4 و6-1.