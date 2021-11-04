ويلتقي مدفيديف في الدور التالي مع الأميركي الشاب سيباستيان كوردا الذي حقق المفاجأة بفوزه على الكرواتي مارين تشيليتش بسهولة 6-2 و6-4.

واحتاج الروسي إلى ساعة ونصف لحسم النتيجة في صالحه علما بأنه كان يستطيع أن يخرج فائزا بسرعة أكبر لو لم يهدر تقدمه 5-1 في المجموعة الأولى و3 فرص لحسمها بعد أن لحق به منافسه معادلا الأرقام 5-5 قبل أن يفوز مدفيديف بشوطين تواليا ليفوز بها.

ونجح مدفيديف في كسر إرسال منافسه مرة واحدة في المجموعة الثانية وحافظ على تقدمه ليخرج فائزا.

في المقابل، ودّع الروسي أندري روبليف المصنف سادسًا عالميًا من الدور الثاني بسقوطه أمام الأميركي تايلور فريتز (26) بنتيجة 7-5، 7-6 (7-2).

وفي أبرز المباريات الأخرى، تأهل النرويجي كاسبر رود الثامن عالميًا إلى الدور الثالث على حساب الكازخستاني ألكسندر بوبليك (36) بفوزه 6-4، 6-صفر.

كما أطاح الألماني دومينيك كوبفر بالكندي فيليكس أوجيه ألياسيم الحادي عشر عالميًا 6-3 و7-5.

وسقط الإسباني بابلو كارينيو بوستا (17) بطريقة مفاجئة أمام الفرنسي أوغو غاستون (103) بنتيجة 7-6 (7-3)، 4-6، 5-7، والايطالي الواعد لورنتسو موزيتي أمام الأسترالي جيمس داكوورثي 3-6، 6-3، 3-6.

وتأهل البولندي هوبرت هوركاش العاشر عالميًا على حساب الأميركي تومي بول بفوز صعب 7-5، 7-6 (7-4).