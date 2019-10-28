أعلن السويسري روجيه فيدرر، المصنف ثالثا عالميا، انسحابه من دورة باريس، آخر دورات الماسترز للألف نقطة التي تنطلق الاثنين، وذلك من أجل تحضير نفسه للعام المقبل.

وقال فيدرر (38 عاماً) الفائز الأحد بدورة بازل السويسرية للمرة العاشرة في مسيرته "أشعر بخيبة أمل شديدة بسبب الانسحاب من دورة باريس، لا بد لي من إعفاء نفسي لأنني أريد أن ألعب لأطول فترة ممكنة، أنا آسف لكل المشجعين في فرنسا لكنني سأراهم العام المقبل في رولان غاروس".

وبدوره، قال مدير الدورة غي فورجيه "من الواضح أنني أشعر بخيبة أمل إزاء هذا الانسحاب المتأخر وخاصة بالنسبة للجمهور".

وتعد هذه النسخة من دورة باريس مثيرة ومليئة بالتحديات كونها ستحسم البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين لبطولة الماسترز الختامية في لندن، وصدارة تصنيف اللاعبين المحترفين لنهاية العام.

وستكون صدارة الصربي نوفاك ديوكوفيتش مهددة من الإسباني رافايل نادال بحسب نتائجهما في الدورة، علماً أن امكانية المواجهة بينهما لن تكون الا في المباراة النهائية.

وشارك فيدرر العام الماضي في باريس لأول مرة منذ عام 2015، وخرج من الدور نصف النهائي على يد ديوكوفيتش 6-7 و7-5 و6-7.

وقال فيدرر الأحد بعد تتويجه بلقب بازل "أنا سعيد وأشعر أن لياقتي جيدة، سألتقي مع فريقي (الاثنين) لمناقشة المشاركات في العام القادم وما ان كنت سألعب في باريس أم لا".