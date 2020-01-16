بلغت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميا الخميس الدور نصف النهائي لدورة أديلاييد الاسترالية في كرة المضرب بفوزها على التشيكية ماركيتا فوندروفوزا 6-3 و6-3، فيما أقصت البيلاروسية أريانا سابالينكا السادسة الرومانية سيمونا هاليب الرابعة عندما تغلبت عليها 6-4 و6-2، وذلك قبل أيام على انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، اولى بطولات الغراند سلام.

في المباراة الأولى، كان كسر واحد للإرسال في الشوط الرابع من المجموعة الاولى كافيا لبارتي حاملة لقب بطولة رولان غاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، لتحسمها في صالحها امام المصنفة 16 عالميا.

وتبادلت اللاعبتان الكسر المبكر في الشوطين الثالث والرابع من المجموعة الثانية، الا ان الكلمة الاخيرة كانت للاسترالية التي كسرت ارسال فوندروفوزا في الشوطين السابع والتاسع فحسمت اللقاء في ساعة و21 دقيقة.

وتلتقي بارتي (23 عاما) في المربع الذهبي الاميريكية دانييل كولينز التي أقصت السويسرية بليندا بنسيتش الرابعة في الدورة والسابعة عالميا بالفوز عليها 6-3 و6-1.

وكانت بارتي سقطت في ظهورها الاول على ارضها كمتصدرة لترتيب رابطة اللاعبات المحترفات، امام الاميركية جنيفر برايدي الصاعدة من التصفيات والمصنفة 53 عالميا في الدور الثاني لدورة بريزبين الاسبوع الماضي.

وخسرت بارتي 304 نقاط في صدارة التصنيف، فتقلص الفارق من 1911 نقطة الى 1607 نقاط مع مطاردتها المباشرة التشيكية كارولينا بليشكوفا المحتفظة بلقبها في بريزبين.

وقالت بارتي "أشعر بأني مستواي في تحسن، كان من الممكن أن أكون أكثر حسما في المباراة، لكن كان من الجيد أن أخلق الفرص".

وتوقعت بارتي معركة شرسة في نصف النهائي أمام كولينز التي كانت تغلبت عليها في الدور الثاني من بطولة رولان غاروس في طريقها للظفر باللقب، وقالت "دانييل رائعة في الكرات الهجومية، تلعب بقتالية شديدة وأحتاج إلى أن أكون في قمة استعداداتي غدا لمواجهتها".

وهي المباراة الثالثة بين اللاعبتين حيث حسمت الأسترالية المواجهة الأولى في دور الـ32 لدورة مدريد للماسترز العام الماضي أيضا.

وفي المباراة الثانية، حققت سابالينكا الثانية عشرة عالميا فوزها الاول على هاليب، حاملة لقب بطولة ويمبلدون، في ثالث مواجهة جمعت بينهما.

وتلتقي البيلاروسية (21 عاما) في الدور نصف النهائي مع الاوكرانية دايانا ياستريمسكا التي تفوقت على الكرواتية دونا فيكيتش 6-4 و6-3.

وقالت ساباليكا "إنه شعور جميل، لقد كانت مباراة صعبة ولعبَت جيدا. حاولت المحافظة على تركيزي في كل نقطة. لا أكترث للغراند سلام، أخوض كل مباراة على حدة".

وتابعت سابالينكا المتوجة بخمسة ألقاب في مسيرتها الاحترافية "لم أكترث للماضي، بقيت في اجواء اللقاء وهذا ما ساعدني على الفوز".

وفشلت هاليب في الاستفادة من فرصتين لكسر ارسال منافساتها في المجموعة الاولى، قبل أن تكسر سابالينكا ارسال الرومانية للمرة الثالثة في الشوط الاخير وتحسمها لصالحها 6-4.

وتابعت البيلاروسية تفوقها في المجموعة الثانية وتقدمت بخمسة أشواط نظيفة قبل أن تحسمها 6-2.

من جهتها، أعربت ياستريمسكا المصنفة 24 عالميا عن سعادتها في التفوق على فيكيتش، وقالت "من الرائع التواجد في نصف النهائي مع انطلاقة العام الجديد. لا أقدم أفضل مستوياتي ولكن مع ذلك، إنه شعور جميل".

وتابعت ابنة الـ19 عاما "أحاول ايجاد مستواي. لدي أهداف كبيرة لأستراليا (المفتوحة)، ولكن سأحاول البقاء واقعية وألعب كل مباراة على حدة. هذا كل ما أفكر به".

روبليف يواصل

ولدى الرجال، بلغ الروسي أندري روبليف المصنف ثالثا الدور نصف النهائي بتغلبه على البريطاني دانيال إيفانز 6-4 و3-6 و6-3، ليضرب موعدا مع الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الثاني والفائز على الأسترالي أليكس بولت المشارك ببطاقة دعوة 6-3 و6-صفر.

وتوقف مشوار الإسباني بابلو كارينيو بوستا الرابع في الدور ربع النهائي بخسارته أمام الجنوب إفريقي لويد هاريس 3-6 و3-6.

ويلتقي هاريس في دور الأربعة مع الأميركي طومي باول الفائز على الإسباني الآخر ألبرت راموس-فينولاس 6-3 و6-4.