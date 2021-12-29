

وقال المنظمون في بيان "المصنف أول عالمياً نوفاك دجوكوفيتش انسحب من كأس أي تي بي 2022. سيتولى الآن قيادة المنتخب الصربي اللاعب المصنف 33 عالمياً دوشان لايوفيتش".

وأكد المنظمون بذلك صحة ما كشفته صحيفة "بيليتش" الصربية يوم عيد الميلاد أن دجوكوفيتش الذي يرفض الإفصاح عن تلقيه لقاحاً ضد فيروس "كوفيد-19" من عدمه، لن يشارك في البطولة.

وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني استنادا إلى مقربين من النجم الصربي "نوفاك لن يذهب للمشاركة في كأس رابطة لاعبي كرة المضرب المحترفين بنسبة 99%. إنه يتدرب هنا (في بلغراد)، لكنه قرّر عدم المشاركة في هذه البطولة".

وأوضحت أن دجوكوفيتش (34 عاماً) موجود حالياً في بلغراد حيث يهتم بمؤسسته ويتدرب ويقضي الوقت مع أسرته.

وتعتبر مسابقة كأس رابطة اللاعبين المحترفين الحديثة العهد والتي تتنافس فيها المنتخبات الوطنية، بداية للموسم الجديد لفئة الرجال وتحضيراً لبطولة أستراليا المقررة بين 17 و30 كانون الثاني/يناير.

وبانسحابه من كأس الرابطة، يزيد دجوكوفيتش الشك حول مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة حيث يسعى إلى لقبه العاشر بها والرابع تواليا والـ21 في الغراند سلام لينفرد بالتالي بالرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولات الكبرى الذي يتقاسمه حاليا مع الإسباني رافاييل نادال والسويسري روجر فيدرر.

وتبقى مشاركة اللاعبين في بطولة أستراليا مشروطة بتلقيهم اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19" إلى جانب المقربين منهم وأعضاء جهازهم التدريبي والطبي.

وأكدت صحيفة "بيليتش" أنه من المحتمل أن يعلن "نولي"، وهو لقب دجوكوفيتش، قبل نهاية العام قراره بشأن مشاركته في أول بطولة غراند سلام في العام الجديد.

