وضرب دجوكوفيتش موعداً مع الإيطالي لورنتسو سونيغو الذي حقق مفاجأة بالفوز على الروسي أندري روبليف المصنف سابعاً 3-6 و6-4 و6-3.

وأنهى الإسباني رافايل نادال المصنف ثانياً عالمياً مغامرة الأميركي رايلي أوبيلكا 6-4 و6-4 وبلغ المباراة النهائية، لرابع دورات الماسترز للألف نقطة.



وتابع نادال مشواره نحو المباراة النهائية للدورة التي يحمل الرقم القياسي في عدد الألقاب بها (9)، وبلغ المباراة النهائية الـ52 في دورات الماسترز في مسيرته الاحترافية.



وانتظر نادال الشوط الرابع من المجموعة الأولى للمباراة الـ500 في مسيرته الاحترافية على الملاعب الترابية، لكسر إرسال أوبيلكا لينهيها في صالحه 6-4.



وفعلها نادال مرة ثانية في المجموعة الثانية بكسره إرسال الاميركي قبل أن يحسمها في صالحه 6-4 أيضاً والمباراة في ساعة و32 دقيقة.



ولم يقو العملاق أوبيلكا (2,11 م) على مجاراة الماتادور الإسباني وهو الذي لم يخسر أي مجموعة وكذلك إرساله منذ بداية دورة روما، قبل أن يسقط أمام نادال.



ويلتقي نادال في المباراة النهائية مع دجوكوفيتش أو الايطالي لورنتسو سونيغو.



