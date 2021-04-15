

فجّر البريطاني دانيال إيفانز مفاجأة من العيار الثقيل عندما تغلب على الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالميا 6-4 و7-5 الخميس في الدور ثمن النهائي لدورة مونتي كارلو الدولية في كرة المضرب، ثانية دورات الألف نقطة للماسترز.

واحتاج إيفانز، المصنف 33 عالميا، إلى ساعتين و6 دقائق لحسم المواجهة الأولى بينه وبين الصربي.

وأعرب دجوكوفيتش عن أسفه عقب الخسارة وقال "بالأمس لعبت مباراة جيدة جدًا واليوم كان الأمر عكس ذلك تمامًا" في إشارة إلى بدايته القوية في الدورة التي توّج بلقبها مرتين.

وارتكب دجوكوفيتش اليوم الكثير من الأخطاء المباشرة (45) أمام إيفانز الذي لم يتأثر أبدًا وعرف كيف يفرض أسلوب لعبه وخاصة الضربات الخلفية.

وضرب البريطاني بقوة في المجموعة الأولى وكسر إرسال الصربي مرتين ليتقدم 3-صفر، قبل أن ينقذ "دجوكر" كرة كانت ستمنح منافسه التقدم 4-صفر ثم نجح في إدراك التعادل 4-4، لكن خسر إرساله للمرة الثالثة ليستغل إيفانز الموقف ويحسم المجموعة في صالحه 6-4.

واستعاد دجوكوفيتش، توازنه في المجموعة الثانية وكسب الأشواط الثلاثة الأولى (3-صفر)، لكن إيفانز رد التحية وأدرك التعادل 3-3، قبل أن يستغل خطأ مزدوجًا للصربي ويكسر إرساله في الشوط الحادي عشر فتقدم 6-5 ثم كسب الشوط الثاني عشر ليحسم المجموعة 7-5.

وسيواجه إيفانز في ربع النهائي البلجيكي ديفيد غوفان المتأهل على حساب الألماني ألكسندر زفيريف بمجموعتين نظيفتين أيضاً بواقع 6-4 و7-6 (9-7).

كما تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بفوزه على التشيلي كريستيان غارين 6-3، 6-4، ليضرب موعدًا مع الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا الذي أقصى الفرنسي لوكا بوي 6-2، 7-6 (7-2).

وبلغ دور الثمانية أيضًا الإيطالي فابيو فونيني بفوزه على الصربي فيليب كرايينوفيتش 6-2، 7-6 (7-1) ليلتقي تالياً مع النرويجي كاسبر رود الذي أقصى الإسباني بابلو كارينيو بوستا بواقع 7-6 (7/4)، 5-7، 7-5 في مباراة استغرقت ساعتين و52 دقيقة.

