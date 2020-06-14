دجوكوفيتش يغادر بطولة "أدريا تور" الاستعراضية من قبل beIN SPORTS June 14, 2020 22:16 0:40 دقيقة فشل الصربي نوفاك دجوكوفيتش، الأول عالمياً، في بلوغ نهائي بطولة "أدريا تور" الاستعراضية للتنس رغم فوزه على نظيره الألماني ألكسندر زفيريف . -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة دجوكوفيتش يغادر بطولة "أدريا تور" الاستعراضية 3:48 دقيقة راموس بحال جيدة وسعيد بالعودة 1:15 دقيقة سيميوني: "مباراة متكافئة وقوية" 4:16 دقيقة ريال مدريد "بالحد الأدنى" ينجح في اختبار إيبار 3:30 دقيقة ليفركوزن يرتقي للمركز الرابع بهدية من شالكه 4:38 دقيقة برشلونة يتجول في جزيرة مايوركا بأربعة أهداف 0:45 دقيقة هالاند يؤكد أهمية الفوز على فورتونا دوسلدورف 0:51 دقيقة كافاني وسيلفا يرحلان عن سان جيرمان بنهاية الموسم ؟ 0:42 دقيقة بايرن ميونيخ يقترب أكثر من لقب البوندسليغا 0:54 دقيقة الزمالك يمدّد عقد مدربه كارتيرون حتى الموسم المقبل