المصنف الأول عالمياً لم يجد عناء يذكر في حسم المباراة فأنهى المجموعتين بذات النتيجة بستة أشواط لإثنين في مباراة استغرقت ساعة وربع الساعة ليضرب بذلك دجوكوفيتش موعداً في ربع النهائي مع الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم.
دجوكوفيتش يعبر إلى ربع نهائي دورة روما
المصنف الأول عالمياً لم يجد عناء يذكر في حسم المباراة فأنهى المجموعتين بذات النتيجة بستة أشواط لإثنين في مباراة استغرقت ساعة وربع الساعة ليضرب بذلك دجوكوفيتش موعداً في ربع النهائي مع الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم.
تقارير إخبارية نوفاك دجوكوفيتش بطولة روما المفتوحة