المصنف الأول عالمياً لم يجد عناء يذكر في حسم المباراة فأنهى المجموعتين بذات النتيجة بستة أشواط لإثنين في مباراة استغرقت ساعة وربع الساعة ليضرب بذلك دجوكوفيتش موعداً في ربع النهائي مع الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم.

