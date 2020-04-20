دجوكوفيتش يعارض الخضوع للقاح إجباري ضد فيروس كورونا

وجاء كلام دجوكوفيتش خلال اتصال بتقنية الفيديو مع رياضيين صرب عدة عبر حسابه على فيسبوك بمناسبة عيد الفصح بحسب التقويم الشرقي، وقال "يتعين علينا السفر وبالتالي أعتقد بأن التحدي رقم واحد هو التنقل".

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وكان دجوكوفيتش يتحدث من إسبانيا حيث أُجبر على البقاء مع عائلته بسبب الحجر الصحي إثر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الفائز ببطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع في الغراند سلام، مطلع العالم الحالي "أنا في حالة عدم يقين. كيف يمكن التعامل مع السفر؟ أنا شخصياً لست مع اللقاحات. لا أحبذ أن يجبرني أحد على القيام بلقاح من أجل السفر. يتعين علي اتخاذ القرار في هذا الصدد. في الوقت الحالي أنا أعارض ذلك، لا أدري ما إذا كان الأمر سيتغير"، قبل أن يوضح "لكن عن أي لقاح نتحدث طالما إنه ليس موجوداً في الوقت الحالي؟".

واعتبر الصربي بأن المسابقات لن تعاود نشاطها قبل أيلول/سبتمبر، تشرين الأول/اكتوبر" على الرغم من أن كرة المضرب متوقفة رسمياً حتى منتصف تموز/يوليو المقبل على الأقل.



وأوضح "سيعاود الموسم رسمياً عندما يصبح الجميع متأكداً بنسبة مئة في المئة من قدرة الجمهور على القدوم، عدم وجود مخاطر وبأن الناس أصبحوا مقاومين للفيروس، وهذا الأمر يتطلب وقتاً".

وختم بالقول بأنه، حتى معاودة النشاط، ربما تقام دورات تتطلب السفر إلى دولة واحدة فقط أو منطقة.