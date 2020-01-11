وحسمت صربيا المواجهة الأولى في نصف النهائي بالفوز في مباراتي الفردي، مع تفوق دوشان لايوفيتش بداية على كارن خاتشانوف بنتيجة 7-5 و7-6 (7-1)، قبل ان يحسم دجوكوفيتش المواجهة ضد دانييل مدفيديف الخامس عالمياً بنتيجة 6-1، 5-7، و6-4.

وأنهت صربيا نصف النهائي بالعلامة الكاملة بفوزها في مباراة الزوجي.

وفي نصف النهائي الثاني، قاد نادال بلاده إلى النهائي على حساب أستراليا المضيفة، بتغلبه في الفردي على أليكس دي مينور المصنف 18 بنتيجة 4-6، 7-5 و6-1، بعد تفوق مواطنه روبرتو باوتيستا أغوت في مباراة الفردي الأولى على نيكس كيريوس بسهولة 6-1 و6-4.

وكما مباراته في ربع النهائي ضد الكندي دنيس شابوفالوف، خسر دجوكوفيتش مجموعة في مباراة الفردي ضد مدفيديف (23 عاماً)، أبرز اللاعبين الروس حالياً، وأحد أبرز رموز الجيل الجديد في الكرة الصفراء.

وفرض مدفيديف الذي يعده دجوكوفيتش من بين الأفضل في العالم حالياً، منافسة قوية بمواجهة خصمه الذي احتاج إلى ساعتين و47 دقيقة للفوز.

ويستعد دجوكوفيتش (32 عاماً) للدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، والتي من المقرر ان تنطلق في 20 كانون الثاني/يناير. وأتى فوزه في يوم أعلن منظمو دورة أديلايد الأسترالية التي تنطلق غداً الأحد، انسحابه دون إيضاح الأسباب، رغم الترجيح بأنها تعود للجهد الذي بذله في كأس المحترفين حيث عانى كغيره من اللاعبين، من التأثير السلبي لارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وقال الصربي بعد فوزه الرابع على الروسي في سادس مواجهة بينهما والأول بعد هزيمتين "كان لقاء استثنائياً. العديد من التبادلات المنهكة. دانييل مدفيديف هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، وقد أظهر ذلك اليوم".

أضاف "من الصعب كسر إرساله من على الخط الخلفي، هو لاعب طويل القامة (198 سنتم بحسب رابطة المحترفين) ويتمتع بإرسال جيد. كان هذا أصعب تحدٍّ خضته حتى الآن هذا العام".

وأنهى دجوكوفيتش المجموعة الأولى بسهولة نسبية وفي 31 دقيقة فقط، بعدما كسر إرسال مدفيديف مرتين للتقدم 3-1 و5-1. وعاود الصربي الكسر في الشوط الأول من المجموعة الثانية، قبل ان يرد الروسي بشكل قوي، ويكسر إرسال الصربي في الشوط التالي ويكرر الأمر للتقدم 3-1.

وحسم الروسي المجموعة الثانية لصالحه، بينما بدا الغضب واضحا على دجوكوفيتش الذي حطم مضربه. لكن الصربي عاود الإمساك بزمام المبادرة في المجموعة الثالثة ويحسم اللقاء لصالحه.

وكان لايوفيتش قد أقر بدوره بصعوبة المواجهة ضد خاتشانوف المصنف 17 عالمياً، معتبراً أنه خاض "واحدة من أصعب المباريات في مسيرتي، نظراً إلى الوضع، التوتر، وأهمية اللحظة".