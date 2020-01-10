بينما دفع تعثر المصنف أول عالمياً رافاييل نادال إسبانيا إلى انتظار مباراة الزوجي لمعرفة مصيرها في مواجهة بلجيكا.

وعانى دجوكوفيتش المصنف ثانيا عالميا من الرطوبة في سيدني وخسر مجموعته الأولى في البطولة، قبل التفوق على اللاعب البالغ 20 عاما والمصنف 14 عالميا.

وقال دجوكوفيتش المرهق "هذه أقرب مباراة تواجهت فيها مع دنيس. كانت متقاربة جدا لدرجة كادت تنتهي بشكل معاكس تماما".

وتابع "قدم مستوى رائعا، واريد التصفيق له بشدة"، بعدما سبق له ان التقاه أربع مرات الموسم الماضي وفاز فيها كلها دون عناء.

لكن اللاعب الشاب يتطور بسرعة، وقد اطاح لاعبين بين العشرة الاوائل في البطولة الحالية هما اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والألماني ألكسندر زفيريف.

وخلافا لدجوكوفيتش، حقق زميله دوشان لايوفيتش فوزا سهلا في وقت سابق على فيليكس أوجيه-ألياسيم المصنف 21 عالميا بنتيجة 6-4 و6-2، امام جمهور صربي كبير في ملعب "كن روزوال أرينا".

وقال لايوفيتش (29 عاما) المصنف 34 عالميا والذي احرز العام الماضي لقبه الاول في دورة أوماغ "ساعدني الكثير من الصربيين هنا للاسترخاء والحصول على طاقة تساعدني للعب بهذه الطريقة. كانت كل الامور جيدة معي اليوم، وشعرت بالارتياح على ارض الملعب".

وفي مباراة الزوجي، تغلب الصربيان فيكتور ترويتسكي ونيكولا تشاتشيتش على بيتر بولانسكي وعادل شمس الدين 6-3 و6-2.

وتلتقي صربيا في نصف النهائي روسيا مع نجميها دانييل ميدفيديف الخامس عالميا وكارن خاتشانوف (17) اللذين لم يهزما بعد.



سقوط نادر لنادال

في نصف النهائي الثاني، تنتظر أستراليا مع نجمها نيك كيريوس الفائز بين إسبانيا وبلجيكا. وتقدمت إسبانيا 1-صفر بعد فوز روبرتو باوتيستا أغوت على كيمر كوبيانز 6-1 و6-4.

لكن في المباراة الثانية، سقط نادال المصنف أول عالميا أمام دافيد غوفان 6-4 و7-6 (7-3).

واستغل البلجيكي المصنف 11 عالمياً، أخطاء نادال الذي عانى من ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

واستهل نادال، حامل لقب 19 بطولة كبرى، المواجهة برصيد جيد حيث لم يخسر أي مجموعة في كأس المحترفين، ولم يخسر في مواجهة غوفان سوى مرة في خمس مباريات سابقة، وذلك في البطولة الختامية للموسم في لندن 2017.

لكن الإسباني منح خصمه تسع كرات لكسر إرساله في المجموعة الأولى واثنتين في الثانية.

وقال غوفان "تعين علي السيطرة على أعصابي لفترة طويلة، ولم يكن الأمر سهلا. عرفت انه ضد رافا يجب ان ارد الكرة مبكرا وأخاطر قليلا. كنت أنا من فرض اللعب وتعين عليه ايجاد الحلول".

وكانت اسبانيا خاضت مبارياتها في دور المجموعات في مدينة بيرث حيث الهواء أقل رطوبة. وبمعادلتها 1-1، تعوّل بلجيكا على الثنائي ساندر جيليه ويوران فليغن للتفوق على نادال وبابلو كارينيو بوستا، لإقصاء إسبانيا وتحقيق مفاجأة كبيرة في مباراة الزوجي التي تقام في وقت لاحق الجمعة.