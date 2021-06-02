دجوكوفيتش يساند أوساكا من قبل beIN SPORTS June 2, 2021 17:11 1:00 دقيقة ساند المصنف الأول عالميا نوفاك دجوكوفيتش نجمة التنس اليابانية ناومي أوساكا بعد قرارها الانسحاب من بطولة فرنسا عقب الضغوط التي عانتها بسبب مقاطعتها للمؤتمرات الصحفية. تقارير إخبارية رولان غاروس نوفاك دجوكوفيتش ناومي أوساكا -آخر الفيديوهات 1:23 دقيقة أنشيلوتي يرغب في الاحتفاظ بخدمات راموس 1:12 دقيقة توريس: "إسبانيا أبرز المرشحين في البطولات الكبرى" 0:36 دقيقة رولان غاروس: زفيريف بصعوبة إلى الدور الثالث 0:32 دقيقة سيتي يهيمن على قائمة المرشّحين لجائزة أفضل لاعب 0:35 دقيقة رولان غاروس: مشوار "أغوت" يتوقّف عند الدور الثاني 0:33 دقيقة الإصابة تُجبر كفيتوفا على الانسحاب من رولان غاروس 0:32 دقيقة كاساتكينا تُخرج بينشيتش من رولان غاروس 1:05 دقيقة الاتحاد الآسيوي يعتمد تقنية الفيديو لإجراء القرعة 0:37 دقيقة المنتخب الإنكليزي في "بروفة" أمام النمسا 0:50 دقيقة كروس جاهز لخوض غمار الـ"يورو"